In deze gemeenten in Noord-Holland is het meest bijgebouwd

NOORD-HOLLAND - In twintig jaar tijd is Nederland steeds verder volgebouwd: tussen 1996 en 2015 is er bijna zestigduizend hectare aan woonwijken, bedrijventerreinen en infrastructuur bijgekomen. Ook in Noord-Holland is er flink gebouwd, blijkt uit cijfers die het CBS vandaag heeft gepubliceerd.

In de gemeenten Hollands Kroon (33 procent) en Haarlemmermeer (31 procent) is het meest bijgebouwd. Maar ook in Heerhugowaard (30 procent), Medemblik (29 procent), Purmerend (22 procent) en Opmeer (22 procent) is er veel bebouwing bijgekomen. Opvallend is ook dat er in Zandvoort juist bebouwing is verdwenen (7 procent).

Landelijk gezien bestaat de nieuwe bebouwing voor 47 procent uit woongebied en voor 43 procent uit bedrijventerreinen. Infrastructuur neemt de overige 10 procent voor de rekening. Op iets minder dan 15 procent van de Nederlandse grond is inmiddels iets neergezet.

Kijk hieronder hoe het met jouw gemeente is gesteld: