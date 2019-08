Bijna miljoen kijkers voor Musical Sing-a-Long op de Uitmarkt

AMSTERDAM - De Uitmarkt in Amsterdam werd gisteravond volgens traditie afgesloten met de Musical Sing-a-Long. Sommige mensen lagen al vroeg bij het podium om goed zicht op het podium te garanderen, anderen zongen mee met de televisie.

In totaal keken bijna een miljoen Nederlanders naar de Musical Sing-a-Long, blijkt uit cijfers van stichting Kijkonderzoek. De samenzang begon rond 21.15 uur en werd uitgezonden op NPO1. Het meezingfestijn kan jaarlijks op zo'n miljoen kijkers rekenen.

Allerlei musicals kwamen voorbij: van Mamma Mia en Anastasia tot aan Soldaat van Oranje. Bovendien werd er een eerbetoon gebracht aan presentatrice en zangeres Martine Bijl, die onlangs is overleden. Ze vertaalde in totaal 14 musicals en werd daarom geroemd als 'de belangrijkste vrouw in de musicalwereld'.

450.000 bezoekers

Niet alleen zapten veel Nederlanders naar de Uitmarkt op televisie, ook het evenement zelf werd druk bezocht. Zo'n 450.000 bezoekers kwamen af op de voorstellingen, tentoonstellingen en lezingen.

Daarmee maakten ze kennis met een selectie uit het nieuwe landelijke culturele seizoen. In totaal waren er ongeveer 300 optredens van 2000 artiesten.

De Uitmarkt vond dit jaar plaats rondom het Museumplein, Leidseplein en het Vondelpark. Waar de Uitmarkt volgend jaar georganiseerd wordt, is nog niet bekend. Daarover gaan de organiserende partijen binnenkort in gesprek.