Vakantie is voorbij, dus de wegen worden weer drukker

NOORD-HOLLAND - Voor scholieren in onze regio Noord zit de vakantie er na zes weken weer op en begint vandaag het nieuwe schooljaar. Dat betekent dat het ook weer drukker wordt op de weg, zowel met autoverkeer als met fietsende en lopende kinderen en jongeren.

Veilig Verkeer Nederland (VNN) vraagt extra aandacht voor de schooljeugd, onder meer met spandoeken. In totaal reizen er anderhalf miljoen scholieren tussen huis en school. Volgens VVN vallen er na de zomervakantie bijna twee keer zoveel verkeersslachtoffers onder scholieren als in de rest van het jaar.

Drukkere spits

Ook voor automobilisten op de snel- en N-wegen is de rust voorbij. Doordat ook de vakantie voor regio Zuid erop zit, wordt het volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie een stuk drukker. "Met name op de snelwegen in die regio's zal de spits weer gaan beginnen", schrijven ze.

Voorlopig kan het verkeer in de provincie nog lekker doorrijden, maar naar verwachting stroomt het later vanochtend weer vol op bekende knelpunten als de A7 bij Purmerend, de A9 en de ring van Amsterdam.