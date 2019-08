Auto botst op verkeersbord in Amsterdam: twee gewonden

AMSTERDAM - Een bestuurder is gisteren rond middernacht tegen een dwangpijl gebotst op de IJburglaan in Amsterdam. Zowel de automobilist als een inzittende is daarbij gewond geraakt, vertelt een getuige.

Het is nog onbekend hoe het met de slachtoffers gaat. Ze zouden mee zijn genomen naar het ziekenhuis.

Door het ongeluk is bovendien de auto total loss geraakt. Er lagen enkele onderdelen verspreid over het wegdek, daarom werd een van de rijbanen tijdelijk afgesloten.

In de tussentijd deed de Verkeers Ongevallen Analyse onderzoek naar het ongeluk. De auto is uiteindelijk meegenomen door een berger.