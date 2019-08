Twee honden door dierenambulance weggehaald van snikhete boot

PURMEREND - De dierenambulance in Purmerend en omstreken heeft aan het begin van de middag twee honden uit een schrijnende situatie op een boot gered. De honden zaten binnen, waar de temperaturen flink opliepen, zonder water of eten.

Volgens de dierenambulance gaat het om twee honden van gemiddelde grootte. Met een speciale thermometer konden ze via de rubbers van de ramen meten hoe warm het binnen was; aan het begin van de middag was dat al 44 graden.

In overleg met de politie is toen besloten om de boot open te breken en de honden te redden uit hun benarde situatie. Eenmaal binnen bleek ook nog eens dat er geen eten of water aanwezig was voor de dieren.

De eigenaar zal zich moeten verantwoorden bij de politie, maar laat nog even op zich wachten. De honden werden aan het begin van de middag al in beslag genomen en van de eigenaar ontbreekt nog ieder spoor.