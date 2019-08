Man (22) opnieuw de cel in na straatroof in proeftijd

AMSTERDAM - Een 22-jarige man is in Amsterdam veroordeeld tot een celstraf van tien maanden, waarvan vier voorwaardelijk, voor een straatroof in Duivendrecht. Hij beroofde het slachtoffer van een portemonnee, en pinde ook nog eens geld met de gestolen pinpas.

De straatroof vond in april dit jaar plaats. Hij stal een portemonnee met daarin onder andere 1460 euro aan contant geld en een pinpas, waar hij later dus nog geld mee pinde. Naast de celstraf moet hij een schadevergoeding van 2300 euro betalen aan het slachtoffer.

De man had de gevangenis pas net weer verlaten toen hij de straatroof pleegde. Sterker nog, hij zat nog in zijn proeftijd. Hij zat eerder vast voor vermogensdelicten. Dit rekent de rechter hem dan ook aan. Hij moet zich na de celstraf bij de reclassering melden en meewerken om begeleid te gaan wonen.