Vermiste Alkmaarse Penny (23) in goede gezondheid aangetroffen

VENHUIZEN - De 23-jarige Penny die gisteravond vermist raakte bij een zwemstrandje in Venhuizen, is in goede gezondheid aangetroffen.

Dat meldt de politie. Zij bedankt iedereen voor de hulp met zoeken.

Ook haar broer, Brian, bedankt iedereen via Facebook voor het zoeken. Hij geeft aan dat hij in verband met het politieonderzoek nog geen verdere details kan geven.

Strandje

Penny was gisteravond met een vriendin op het strand. De twee raakten elkaar kort uit het oog en Penny was vervolgens nergens meer te vinden. Haar spullen, waaronder haar kleding en haar mobiele telefoon, lagen nog op het strand. Ook haar auto stond nog geparkeerd.