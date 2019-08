VIDEO: Schokkende beelden van ongeluk bij autoshow Purmerend

PURMEREND - Bij een ongeluk in de buurt van een autoshow zijn vanmiddag drie gewonden gevallen. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

In het korte filmpje is te zien hoe de auto met hoge snelheid aan komt rijden en om onbekende reden van de weg raakt. Hij komt tot stilstand tegen een betonnen paaltje en raakt daarbij enkele mensen die mogelijk langs de kant staan te kijken. Op dit moment is alleen bekend dat de slachtoffers gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht.

LET OP: Deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Video is gemaakt door Tim Booden.



'Carbecue'

Het ongeluk vond plaats in de buurt van een zogeheten 'carbecue', waar eigenaren en fanaten van sportieve auto's, zogenoemde 'muscle cars', bijeen kwamen. Volgens de getuige was de betrokken auto onderdeel van dit evenement.

De politie vermoed dat meerdere mensen deze gebeurtenis gefilmd hebben en vragen hen om de foto's te uploaden bij de politie.