Problemen met water bij Noordwest Ziekenhuis Den Helder verholpen

DEN HELDER - In het Noordwest Ziekenhuis, locatie Den Helder, is vanmiddag en vanavond enige tijd geen stromend water geweest. Patiënten en medewerkers kregen flesjes water uitgereikt. Ondertussen is er een succesvolle bypass geïnstalleerd.

De storing werd veroorzaakt door een kapotte ondergrondse pomp. De kelder van het ziekenhuis is hierdoor onder water gelopen, maar deze is inmiddels door de brandweer leeggepompt.

'Bypass'

De bypass die het ziekenhuis voor ogen had is ondertussen succesvol geïnstalleerd. Daarmee wordt de pomp omzeild en kan het water weer door de leidingen stromen.

"Alles loopt voorspoedig", vertelt een woordvoerder van het ziekenhuis aan NH Nieuws. "We zijn niemand aan het evacueren en verwachten ook niet dat dat gaat gebeuren. Elke afdeling heeft een eigen protocol om hiermee om te gaan en voor nu lijken er geen verdere problemen."

Hitteplan

De timing voor de waterproblemen kan niet slechter. Vanwege de aanhoudende hitte is sinds zaterdag het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Vanwege een dreigende hittegolf worden mensen - vooral die in kwetsbare groepen - gevraagd extra water te drinken.