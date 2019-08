Badgasten opgeschrikt door haaienwaarschuwing langs Noordzee

NOORD-HOLLAND - Badgasten langs de overvolle stranden aan de Noordzee zijn vanmiddag opgeschrikt door een opvallende waarschuwing: "Let op: hier zwemmen haaien."

De waarschuwing was te lezen op een banner die achter een vliegtuig geknoopt was. Deze vloog langs de hele Noordzeekust.

Echt schrikken was het niet, want een tweede vliegtuig kwam er vlak achteraan met een nieuwe banner waar "Kijk op freekvonklive.nl" te lezen was. Een publiciteitsstunt dus, voor het programma van Freek Vonk. Die probeerde met de banner duidelijk te maken dat er in de Noordzee maarliefst negen soorten haaien voorkomen, en dat deze niet gevaarlijk zijn voor mensen.

Op de website is te lezen dat het gaat om negen van de ruim vijfhonderd soorten haaien die bekend zijn. Van die vijfhonderd soorten zijn er maar een handjevol gevaarlijk voor mensen. De enige grote haai die af en toe in de Noordzee te vinden is, is de reuzenhaai, en die heeft niet eens tanden.