Politie valt binnen op terrein Utopia, neemt drugs in beslag

LAREN - Politieagenten zijn afgelopen woensdag de opnames van het televisieprogramma Utopia in Laren binnengevallen om drugs in beslag te nemen. Dit alles is vastgelegd door de programmamakers.

Eén van de kandidaten bleek meerdere wietplanten te hebben. Hij had deze onder meer verstopt in een boom.

Volgens de kandidaat mocht hij de planten gewoon hebben, maar de politie was hier niet van gediend. "We gaan niet langer in discussie", reageerde een van de agenten.

De inbeslagname verliep verder rustig. Agenten hebben de planten in vuilniszakken meegenomen. Klik hier om de beelden terug te kijken.

In maart ook al politie

Het is niet voor het eerst dat de politie aanwezig is op het terrein van het televisieprogramma. Begin maart was de politie er ook vanwege 'een melding', waarna een kandidaat werd meegenomen.

"De deelneemster heeft niet zelf met de politie gebeld. Maar er is een melding gedaan met een bepaalde reden en we zijn ernaartoe gegaan. Meer kan ik er niet over zeggen in verband met haar privacy", zei een politiewoordvoerder destijd tegen NH Nieuws.