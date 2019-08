Uitmarkt-bezoekers wachten al uren op Musical Sing-a-Long

AMSTERDAM - Op de laatste dag van de Uitmarkt in Amsterdam is traditioneel de Musical Sing-a-Long. Sommige mensen willen daar zo graag bij zijn, dat ze 's morgens vroeg al bij het podium gaan liggen. Ook dit jaar gebeurt dat weer.

Het duurt nog uren voor de echte samenzang begint, maar vanmorgen om 08.30 uur waren de eerste mensen bij het podium. Eén van hen is Lars. Hij komt uit Maastricht en vertrok daar vanmorgen 0m 05.30 uur al. "Ja dat is wel heel erg vroeg moet ik zeggen."

Hij is gek op musicals. Om alles straks goed te kunnen zien, ligt hij nu al op het gras. "Musicals moeten me raken. Bij een goede voorstelling ga ik met kippenvel en een lach of een traan de zaal uit."

Dertien keer Musical Hair

Er zitten nog veel meer fanatiekelingen al uren op het gras te wachten tot de repetities voor de Musical Sing-a-Long beginnen. "Ja je wil toch een goede plek hebben", zegt een vrouw. Ze gaat heel vaak en graag naar musicals. Al dertien keer bracht ze een bezoek aan de musical Hair.

De Musical Sing-a-Long wordt vanaf 21.15 uur op NPO 1 uitgezonden.

Uitmarkt Amsterdam

