Syriërs vragen om hulp bij Amsterdamse herdenking chemische aanval: "Dit doet pijn"

AMSTERDAM - Veel gevluchte Syriërs hebben gistermiddag de chemische aanval met zenuwgas in 2013 herdacht. Op de Dam in Amsterdam kwamen tientallen mensen bijeen.

Bij het zenuwgas-bombardement in de buurt van de hoofdstad Damascus in 2013 kwamen honderden mensen om het leven. De herdenking van gisteren liep uit op een oproep tot meer aandacht voor de situatie in hun thuisland.

'We moeten iets doen'

"Wij willen meer aandacht voor wat er gebeurt in Idlib, met de bombardementen", vertelt Karm Kanho, organisator van de demonstratie. In het gebied rondom de Syrische stad werd gisteren nog een opstandelingenbolwerk ingenomen door het Syrische leger, met steun van de Russische luchtmacht.

"Het doet heel erg veel pijn en we zijn ook heel erg boos", vervolgt Kanho. "We vragen meer aandacht van de mensen hier en de regering. Kijk wat er gebeurt daar. We moeten iets doen om de mensen te helpen."