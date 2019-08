Yentl en De Boer maken voorstelling over treurige kant van mens-zijn

AMSTERDAM - Het cabaretduo Yentl en De Boer treedt dit weekend op bij de Uitmarkt in Amsterdam. De dames zijn ondertussen bezig met een nieuwe voorstelling: Lacrimosa, wat zoiets betekent als 'tranendal'.

Bij de Uitmarkt gaven ze vandaag alvast een voorproefje van wat ze maken:

De nieuwe voorstelling van Yentl Schieman en Christine de Boer wordt een ode aan de treurige kanten van mens-zijn.

Maar het duurt allemaal nog wel even voor de nieuwe voorstelling klaar is: de twee actrices zijn namelijk allebei zwanger. De voorstelling is vanaf oktober volgend jaar te zien.

