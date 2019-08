Op de Uitmarkt terug naar Batavia met een VR-bril

AMSTERDAM - De Uitmarkt in Amsterdam loopt alweer langzaam op z'n eind, maar wie er nog rondloopt, kan toch nog het een en ander zien. Ook de provincie Noord-Holland staat met een paviljoen op het terrein. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld meedoen met een quiz of met een Virtual Reality-bril terug naar Batavia.

Er zijn uitvindingen van nu en uit de Gouden Eeuw te bewonderen. "We willen steeds meer de geschiedenis laten zien. We proberen toe te werken naar een completer beeld van de Gouden Eeuw", zei gedeputeerde Zita Pels.

"We laten graag zien wat de provincie allemaal doet op het gebied van cultureel erfgoed, en ook wat er allemaal te vinden is in onze provincie voor moois."

Pels is pas sinds kort gedeputeerde. Ze wil de provincie graag duurzamer en diverser maken. Eén droom heeft ze niet, maar ze vindt wel dat de wereld mooier en beter kan. Ze denkt dat iedereen iets kan bijdragen en ze hoopt mensen te motiveren om eventueel ook de politiek in te gaan.

De Uitmarkt begon vrijdag en duurt tot en met vandaag. Er waren de afgelopen dagen voorstellingen rond het Museumplein, het Leidseplein en het Vondelpark. Vanavond wordt het evenement afgesloten met de Musical Sing-a-Long. Dat is traditioneel het einde van de Uitmarkt.

