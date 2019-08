Laatste dag Uitmarkt Amsterdam

AMSTERDAM - Rond het Amsterdamse Museumplein, het Leidseplein en het Vondelpark is vandaag de laatste dag van de Uitmarkt. Het evenement is de start van het nationale culturele seizoen. NH Nieuws en AT5 waren daar vanmiddag live bij. Later vandaag verschijnt hier een compilatie van de uitzending.

Vrijdagavond werd het evenement gestart en gisteren waren er ook allerlei optredens. Tijdens de uitzending vandaag sprak NH met artiesten en bezoekers en er werden verschillende optredens vertoond.

Uitmarkt Amsterdam

