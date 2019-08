Gezinnen helpen overbelaste gezinnen: "Eindelijk half dagje voor mijzelf"

BEVERWIJK - In Beverwijk en Heemskerk helpen gezinnen die wat kunnen missen, andere gezinnen die het zwaarder hebben. Met het initiatief zijn al veel mensen geholpen, en dat werd gisteren gevierd bij de dierenboerderij Animal Farm in Beverwijk.

Het project is bedoeld voor gezinnen die overbelast zijn of dreigen te raken en hulp nodig hebben voor een langere periode. "Het kan een kleine inzet zijn, maar ook dat kinderen bijvoorbeeld op woensdagmiddag worden opgevangen in een thuissituatie en zo kunnen werken aan herstel", legt Ingenborgh Olij-Frima van Stichting Buurtgezinnen uit.

'Heel prettig'

Zo komen de kinderen van de arbeidsongeschikte Sjacky af en toe op bezoek bij Kim. "Het is soms wel moeilijk, dan baal je dat je het zelf niet kan", vertelt Sjacky. "Aan de andere kant is het heel erg prettig. Ik weet dat mijn kinderen veilig zijn en ik heb een half dagje voor mijzelf."

Voor Eliza is de hulp er nog niet. Zij is naar de bijeenkomst gekomen omdat ze wel wat hulp kan gebruiken. Ze heeft vier kinderen, onder wie een tweeling van zes maanden. "Ik wil bepaalde doelen vinden in het leven, maar ik heb het financieel niet zo breed. Daarom heb ik mij ingeschreven", vertelt ze.