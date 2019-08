Succes voor vader Dascha: "Afspraken gemaakt met politie over camerabeelden"

HILVERSUM - René Graafsma, de vader van de overleden 16-jarige Dascha, heeft succes geboekt met zijn 'bezetting' van het politiebureau in Hilversum. Inmiddels zit hij weer thuis, zo laat hij vanuit zijn bed weten aan NH Nieuws.

"Het is een hele goede morgen", begint Graafsma. Hij heeft naar eigen zeggen een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van de politie. "We hebben nu heel duidelijke procedure-afspraken gemaakt over de videobeelden."

Gisteren zei Graafsma nog zeker tot en met maandag op het politiebureau te blijven. Hij had het vertrouwen in het onderzoek opgezegd, omdat hij niet alle camerabeelden te zien zou krijgen die zijn gemaakt in de uren voordat zijn dochter dood langs het spoor werd gevonden.

Nu is afgesproken dat hij nog een keer naar de beelden mag kijken. "Mocht blijken dat de beelden ontbreken zal onderzoek gedaan worden naar een verklaring hiervoor", laat Graafsma weten.

Vorig jaar zat hij uit protest ook al een aantal dagen op het politiebureau omdat hij de laatste camerabeelden van zijn dochter in handen wilde krijgen. Hij mocht daarna toch de beelden bekijken, maar mocht ze niet meenemen. Nu is afgesproken dat Graafsma de beelden binnenkort nog een keer mag zien.

De 16-jarige Dascha overleed in november 2015 toen zij tussen Hilversum en Hollandsche Rading onder een trein terechtkwam.