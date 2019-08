Inbreker gooit elf ramen aan gort bij sanitair-zaak Wormerveer

WORMERVEER - Bij een inbraak in een zaak aan de Industrieweg in Wormerveer is de etalage totaal gemolesteerd. De inbreker heeft elf ramen vernield en binnen ook veel schade aangericht. De verdachte is aangehouden.

De 22-jarige man probeerde rond 19:10 uur in te breken. De politie meldt dat hij dankzij een getuige is gearresteerd in de omgeving van het bedrijf. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

De eigenaar van het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie.