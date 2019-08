Broek op Langedijk geniet van jaarlijkse Lichtjesavond: "Het is allemaal zo mooi"

BROEK OP LANGEDIJK - Honderden verlichte bootjes liggen in het water. Bij het museum Broekerveiling in Broek op Langedijk hebben veel enthousiaste deelnemers zich verzameld voor de traditionele Lichtjesavond. De ene sloep is nog mooier versierd dan de ander. "Wacht maar een tot het donker wordt"

Het is een spectaculair gezicht, al die sloepen die allemaal ongeduldig wachten tot het startsein klinkt. Wanneer het zo ver is, varen de versierde boten langs een jury.

De deelnemers zijn dol enthousiast: "Dit is toch fantastisch! We doen altijd mee voor de prijzen, maar hebben eigenlijk nog nooit iets gewonnen. Dit jaar doen we iets actueels, dus onze boot zit vol met processierupsen." zegt ze terwijl ze haar hoofdtooi goed zet en de lampjes aanzet. "Het is ook hartstikke leuk dat ik gewoon met vrienden op een boot zit, in de nacht en een wijntje kan drinken."

'Toeschouwers zijn de winnaar'

Het is nog licht terwijl de eerste boten langs varen. Op dat moment worden de eerste cijfers al gegeven door de jury: "We letten op orginaliteit, actualiteit, gezelligheid én natuurlijk, op de lichtjes!" De vier-koppige jury geniet terwijl het donker wordt en de eerste lichtjes in de verte verschijnen. "Het zal een close call worden vrees ik. Het is allemaal zo mooi."

Ook aan de route zijn alle tuinen versierd met lichtjes en lampionnen. De toeschouwers aan de kant en in de tuinen genieten van het fraaie gezicht, "Zo vieren wij dit feest, alleen hier gebeurt dit. Het maakt mij dus niet uit wie de winnaar is, volgens mij zijn wij dat vooral!"