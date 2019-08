Grote zoekactie naar vermist persoon in water Venhuizen

VENHUIZEN - Meerdere reddingstroepen zijn vanavond aan de Zuiderdijk in Venhuizen een zoekactie gestart naar een vermist persoon, die vermoedelijk in het water ligt.

Een vriendin had de persoon als vermist opgegeven.

Om de zoekactie makkelijker te maken, wordt er gebruikt gemaakt van een zogenoemde 'flare', een noodsignaal dat voor licht kan zorgen. Meestal worden deze gebruikt als er een schip in nood is. Dat is nu niet het geval.