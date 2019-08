Verdachte aangehouden na mogelijke overval Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - De politie heeft vanavond een verdachte aangehouden, die mogelijk een overval heeft gepleegd op de Marsmanstraat in Heerhugowaard. De overval werd gedaan door twee mannen. De man die is aangehouden is naar het politiebureau gebracht. Politie doet onderzoek naar zijn mogelijke betrokkenheid.

De twee daders waren beide donker gekleed. De daders reden mogelijk weg in een grijze auto. De politie zette Burgernet in om de twee verdachten op te sporen.

Vanwege verdacht rijgedrag werd op het Stationplein in Heerhugowaard een bestuurder van een grijze auto aangehouden. Met kogelwerende vesten en getrokken pistolen werd de bestuurder uit zijn auto gedwongen.

Eenmaal op de grond kreeg de bestuurder handboeien om en is hij afgevoerd. Onderzoek moet uitwijzen of hij iets met de overval te maken heeft gehad.