Twee zwaargewonden bij zeer ernstig ongeluk Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een ernstig ongeluk op de Eerste Oosterparkstraat in Amsterdam zijn vanavond twee zwaargewonden gevallen.

Een automobilist heeft vermoedelijk met hoge snelheid een fietsster geschept. Op beelden is te zien dat de auto met tegen een boom tot stilstand is gekomen. De auto is zwaar beschadigd. Brandweerlieden hebben de bestuurder uit het voertuig gehaald. Een traumahelikopter is in het nabijgelegen Oosterpark geland.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Eerste Oosterparkstraat is een eenrichtingsweg. De auto staat in tegengestelde richting tegen de boom aan. Mogelijk heeft de bestuurder dus een verkeersovertreding gemaakt.

De twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.