Werkzaamheden station Naarden-Bussum bijna voltooid: "Maandag op volle vaart weer treinen"

NAARDEN - De werkzaamheden rondom het station Naarden-Bussum zijn bijna afgerond. Na 23 dagen rijden er maandag weer treinen langs het station.

Op 2 augustus begonnen ProRail en NS aan een mega-operatie op en rond het station. Het station, de bovenleiding, wissels, de sporen: alles werd aangepakt. Gedurende de verbouwing reden er geen treinen langs Naarden-Bussum.

Maar aan de drie weken durende werkzaamheden komen maandag een eind. "Nieuwe overweg is af, spoor is af, perrons zijn af", schrijft NS-medewerker Arjan Spoormans op Twitter. "Maandag op volle vaart (ook letterlijk) weer treinen van en naar Naarden-Bussum! Mooi werk daro!"

Omstreden spoorwegovergangen

De spoorwegovergangen in Bussum zijn omstreden. Ze gaan zo vaak dicht, dat mensen soms ongeduldig worden en onder de spoorbomen doorgaan, met alle risico's van dien. "Sommige overgangen zijn maar 13 minuten per uur open," vertelt bouwmanager Marcel Martens. Dat gaat nu veranderen. "Van de vijf sporen gaan er drie weg. De treinen mogen voortaan 130 in plaats van 80 kilometer per uur rijden, dus we kunnen met minder sporen toe." Dat maakt de overgangen veiliger. "Ze worden minder diep, je bent er sneller overheen en de spoorbomen zijn minder lang gesloten."