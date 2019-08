Vader Dascha slaapt zeker tot maandag op politiebureau: "Belangrijkste beelden ontbreken"

HILVERSUM - René Graafsma, de vader van de 16-jarige Dascha die in 2015 dood langs het spoor in Hilversum werd gevonden, blijft sowieso tot en met maandag op het politiebureau slapen. Dan heeft hij een gesprek met de politie over camerabeelden, die de laatste minuten van Dascha haar leven hebben vastgelegd. Graafsma wil alle beveiligingsbeelden te zien krijgen die beschikbaar zijn.

Het gaat om beelden die op de fatale avond langs de Utrechtseweg in Hilversum zijn gemaakt door een beveiligingscamera. "Een van de belangrijkste beelden van dit onderzoek ontbreken", vertelt Graafsma vanmiddag voor het door hem bezette politiebureau.

Graafsma gelooft niet dat zijn dochter zelfmoord heeft gepleegd. Daarom strijdt hij met zijn onderzoeksteam voor de waarheid boven tafel te krijgen. Het Openbaar Ministerie gaat het onderzoek heropenen, maar Graafsma heeft er geen vertrouwen in.

"Het ontbreken van die beelden aan de Utrechtseweg heeft mij echt doen ongelooflijk twijfelen aan het vertrouwen (...) die ik eerder heb uitgesproken. Ik hoop dat er een volledige dialoog met transparantie ontstaat", vertelt Graafsma.