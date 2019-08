Pussy grabs back: feministische burlesqueshow op Uitmarkt

AMSTERDAM - Er is van alles te zien op de Uitmarkt in Amsterdam dit weekend en een van de optredens is een feministische burlesqueshow. Volgens de groepsleden is feminisme hard nodig.

De vrouwen noemen zich naar de bekende grab 'm by the pussy-uitspraak van de Amerikaanse president Donald Trump, waardoor veel onrust werd veroorzaakt. De uitspraak deed hij in 2005 al, maar dook kort voor Trump president werd op. In de video zei Trump dat je als ster met vrouwen kunt doen wat je maar wil. "Grab them by the pussy", waren zijn letterlijke woorden.

"In een #Metoo-wereld, waarin de zogenoemde 'leider van de vrije wereld' opschept over grab them by the pussy, kunnen we niet stilzitten en roepen dat het feminisme niet meer nodig is. In deze voorstelling grijpt pussy terug", schrijven de dames over hun burlesqueshow.

Billen schudden

Een van de doelen van de show is dat mensen na de voorstelling ook zelf iets willen veranderen. "Ik hoop dat je erna denkt: 'ja ik ga ook zelf iets aan de wereld veranderen door met mijn billen te schudden'."

Bekijk hieronder hoe de dames dat doen: