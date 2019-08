'Jongens zijn niet allemaal stoer, dapper en leidinggevend'

AMSTERDAM - Jongens kunnen lief, zacht, open en eerlijk zijn, maar die eigenschappen worden te vaak niet gezien. Dat zei Rikkert van Huisstede tijdens de Uitmarkt tegen NH Nieuws en AT5. Hij speelt mee in de voorstelling Boys won't be boys, waarin hokjes worden doorbroken.

Iedereen heeft het wel eens gezegd of iemand horen zeggen: 'Boys will be boys', wat voor de meesten betekent dat veel jongens een beetje hetzelfde zijn en dat ze stoer, sterk en dapper zijn en vaak de leiding willen nemen. Maar zo zitten jongens volgens Van Huisstede niet per se in elkaar. "Ik vind het heel belangrijk om dat te laten zien en dat doen we in Boys won't be boys."

Gay

Rikkert van Huisstede geeft trainingen op middelbare scholen en het valt hem op dat jongens daar vaak niet voldoen aan de mannelijkheid die anderen voor ogen hebben. "Dus als je een kettinkje om hebt of als je een arm om een andere jongen heenslaat is het meteen raar." Volgens hem wordt 'gay' het vaakst gebruikt als scheldwoord.

In de voorstelling laten hij en andere mannen zien dat er niet zoiets is als 'een echte man'.

