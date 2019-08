Ajax mist Donny van de Beek tegen APOEL door blessure

AMSTERDAM - Ajax moet het in de return van de play-offs voor de Champions League tegen APOEL Nicosia doen zonder Donny van de Beek. De Amsterdammers moeten dat duel winnen om de groepsfase te bereiken. De aanvallende middenvelder van de Amsterdammers liep vrijdag een spierblessure in zijn bovenbeen op tijdens de training.

Hoelang Van de Beek eruit ligt is niet bekend. "Ik baal vreselijk", zegt hij op de site van de club. "De wedstrijd van woensdag tegen APOEL mis ik zeker. Komende week hoop ik duidelijkheid te krijgen hoelang het daarna nog gaat duren."

Het maakt de puzzel voor coach Erik ten Hag op het middenveld nog lastiger. Carel Eiting is nog geblesseerd en Noussair Mazraoui is geschorst. Een optie zou kunnen zijn om Dusan Tadic de rol van Van de Beek over te laten nemen achter spits Klaas-Jan Huntelaar. Na het vertrek van Frenkie de Jong en Lasse Schöne heeft Ten Hag sowieso nog niet de ideale mix gevonden op het middenveld.