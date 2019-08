Onrust in IJmuiden na Facebook-bericht over vermeende pedofiel

IJMUIDEN - In IJmuiden is onrust ontstaan door een veelvuldig gedeeld Facebook-bericht over een vermeende pedofiel. De politie roept inmiddels op om 'terughoudend te zijn' vanwege 'de privacy van betrokkenen en het onderzoeksbelang'.

In de Facebook-post, waarbij ook de naam en foto's van de man geplaatst zijn, wordt gewaarschuwd voor zijn acties. Onder het bericht uitten veel mensen hun zorgen, ook omdat de naam van de man blijkt te staan op de website van een zwembad in Heemskerk.

Kinderporno

Ook deelt iemand een plaatje van een strop en schrijft een ander: "Kapot schoppen is lief!". Die oproep wordt door twintig mensen 'geliked'. Het bericht is inmiddels ruim 90 keer gedeeld.

Via Facebook reageert de politie op de ontstane onrust. De vermeende pedofiel blijkt al op 8 juli te zijn aangehouden. Het gaat om een 48-jarige man uit de gemeente Velsen, die inderdaad wordt verdacht van ontucht met een minderjarige. Ook zit hij vast voor het maken en bezitten van kinderporno. Zijn voorlopige hechtenis is onlangs verlengd.

'Geen link met zwembad'

Een link met het zwembad of een school is nog niet gevonden, schrijft de politie. "Het politieonderzoek heeft tot op heden uitgewezen dat de strafbare feiten waarvoor verdachte vast zit, geen verband hebben met de school of het zwembad."

Verder roept de politie op om "terughoudend te zijn in verdere berichtgeving".