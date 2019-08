Organisator Uitmarkt: Komend cultureel seizoen wordt erg bijzonder

AMSTERDAM - Frans de Vries, organisator van de Uitmarkt in Amsterdam, verwacht een overweldigend cultuurseizoen. Dat zei hij vanmiddag tijdens de uitzending van NH en AT5 over de Uitmarkt.

Bij de Uitmarkt laten cabaretiers, andere theatermakers, muzikanten en dansers zien wat ze de rest van het seizoen willen gaan doen. Volgens De Vries is wel duidelijk dat het een "heel goed cultureel seizoen" wordt.

De Uitmarkt is rond het Museumplein, het Leidseplein en het Vondelpark. De stad begint inmiddels al aardig vol te lopen met mensen. "Sabrina Starke vind ik het leukst. Ze is prachtig", zegt een van de bezoeksters. "Haar stemgeluid is het allermooist. Ik word daar heel blij van."

Warm

Ze is speciaal voor haar naar de Uitmarkt gekomen vandaag. "Het is wel behoorlijk warm. Ik sta hier al een tijdje. Dan voel je het wel", zegt ze.

De Uitmarkt duurt tot en met morgen. Er zijn dit weekend meer dan 2.000 artiesten te zien.

Uitmarkt Amsterdam

Niks missen van de Uitmarkt? NH Nieuws volgt het evenement. Op onze specialpagina kun je alle verhalen erover lezen.