Vader overleden Dascha (16) 'bezet' opnieuw politiebureau

HILVERSUM - René Graafsma, de vader van de 16-jarige Dascha die in 2015 na een avondje stappen dood langs het spoor in Hilversum werd gevonden, is opnieuw op het politiebureau. Hij heeft het vertrouwen opgezegd in het second-opinion onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar de doodsoorzaak en eist nu dat hij alle beveiligingsbeelden te zien krijgt die beschikbaar zijn.

Volgens Graafsma, die zelf ook onderzoek doet naar de dood van zijn dochter, zijn er op de noodlottige avond beelden gemaakt van een auto die op de Utrechtseweg richting het spoor reed. Er zouden video's zijn gemaakt van het voertuig uit twee richtingen: het noorden en het zuiden.

"Ik heb alleen de beelden uit de noordelijke richting gezien en niet uit de zuidelijke", legt Graafsma uit. Volgens Graafsma zou het OM eerder hebben toegezegd dat de volledige beelden ter beschikking gesteld zouden worden. "Ik ga weer protesteren omdat er cruciale beelden zijn die ik niet heb gezien", aldus Graafsma tegen NH Nieuws.

Gesprek

Rond 14.00 uur heeft Graafsma te horen gekregen dat er maandagochtend een gesprek gehouden kan worden tussen hem en de politie. Toch wil hij het gebouw pas verlaten als hij dit gesprek heeft plaatsgevonden, zo laat hij weten aan NH Nieuws. Tot die tijd blijft hij op het bureau zitten.

Vorig jaar september bivakkeerde Graafsma ook al enige tijd op het bureau om volledige inzage van de beveiligingsbeelden van de laatste uren van zijn dochter af te dwingen.

Na drie dagen het politiebureau 'bezet' te hebben, sloot hij een deal met het OM om alle beelden te kunnen inzien. Het onderzoeksteam Team Dascha Onderzoek heeft op basis van de camerabeelden een eigen rapport gemaakt.

Verwijt

Het Openbaar Ministerie in Utrecht besloot eerder deze maand een tweede forensisch onderzoek in te stellen naar aanleiding van het particuliere onderzoek van Graafsma naar haar dood. Het OM constateerde eerder dat het meisje vermoedelijk zelfmoord heeft gepleegd. De familie geloofde dat niet en verweet politie en OM dat ze het onderzoek niet goed hadden uitgevoerd.