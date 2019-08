Provincie bij Uitmarkt: Slimme technologie zorgt voor betere verkeersveiligheid

AMSTERDAM - De provincie Noord-Holland is druk bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid door gebruik te maken van moderne technologie. Dat zei Jeannet van Arum van de provincie vandaag tegen NH Nieuws en AT5 tijdens de Uitmarkt in Amsterdam.

Het is natuurlijk niet meer helemaal nieuw: auto's die zelf kunnen rijden en op tijd stoppen wanneer dat nodig is. Maar dat systeem zou nog veel verder kunnen worden uitgebreid. Dat zou niet alleen zorgen voor meer veiligheid in het verkeer, maar er zou daardoor ook minder luchtvervuiling zijn. "Als vrachtwagens moeten stoppen, kost dat per keer zo'n vier liter diesel of benzine." Als stoplichten weten dat ze eraan komen, hoeven voertuigen misschien helemaal niet te remmen.

De provincie praat met verschillende autofabrikanten over autonome auto's. Het is een mooi idee, maar het gaat nog wel even duren voordat auto's echt alles zelf kunnen, denkt Van Arum. Op de snelweg rijden met zo'n auto kan binnen korte termijn wel. "Maar ik vraag me af of het in een stad als Amsterdam ooit gaat lukken met al die voetgangers, fietsers en auto's."

Bij het paviljoen van de provincie Noord-Holland staan uitvindingen uit de Gouden Eeuw en innovatieve uitvindingen van nu. Zo staan er meerdere voorwerpen die zijn gemaakt met een 3D-printer. "Dit is een trekschuit", zegt Maro Smit van de provincie. Hij wijst naar een groot schip. "De trekschuit was de Intercity uit de Gouden Eeuw."

De Uitmarkt wordt door NH Nieuws en AT5 uitgezonden en mede mogelijk gemaakt door de provincie. Het evenement duurt tot en met morgen.

