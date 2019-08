Opening culturele seizoen bij Uitmarkt Amsterdam

AMSTERDAM - De Uitmarkt in Amsterdam is in volle gang. NH Nieuws en AT5 waren vanmiddag live. Later vandaag is hier een compilatie van de uitzending te zien.

De 42e editie van de Uitmarkt is gisteravond begonnen op het Museumplein. De Uitmarkt is de start van het nationale culturele seizoen. In totaal zijn er dit weekend meer dan tweeduizend artiesten te zien rond het Museumplein, Leidseplein en het Vondelpark.

Hazes

Vandaag staan op het hoofdpodium onder andere Ricky Koole & Frank Lammers. Ook zijn er optredens van Charly Luske, Ruben Hein en Sabrina Starke. Vanavond speelt The Kik een 'best of' van de Boudewijn de Groot show en kruipt Martijn Fisher nog één keer in de rol van Hazes.

Morgen zijn NH Nieuws en AT5 weer live van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Uitmarkt Amsterdam

