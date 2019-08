Uitmarkt van start op het Museumplein in Amsterdam

AMSTERDAM - De 42e editie van de Uitmarkt is gisteravond geopend op het Museumplein. Traditiegetrouw is dat de start van het nationale culturele seizoen. In totaal zijn er dit weekend meer dan tweeduizend artiesten te zien rond het Museumplein, het Leidseplein en het Vondelpark.

Het publiek kreeg gisteravond optredens van onder andere cabaretier Rayen Panday, singer-songwriter Judy Blank, Frans dansgezelschap Paradox-Sal en de band The Kik voorgeschoteld. Ook was er een optreden van Trijntje Oosterhuis en Vjeze Fur en zong Noortje Herlaar een nummer uit de musical Lazarus.

Vandaag staan op het hoofdpodium onder andere Ricky Koole & Frank Lammers. Ook zijn er optredens van Charly Luske, Ruben Hein en Sabrina Starke. Vanavond speelt The Kik een 'best of' van de Boudewijn de Groot show en kruipt Martijn Fisher nog één keer in de rol van Hazes.

Zondagavond wordt de Uitmarkt traditioneel afgesloten met de Musical Sing-a-Long, waarbij het publiek kan meezingen met bekende musicalnummers uit Kinky Boots, Soldaat van Oranje, Annie en Everybody’s Talking About Jamie.

LIVE NH Nieuws doet zaterdag en zondag via deze app, site, tv en social media-kanalen tussen 14.00 en 16.00 uur live verslag van de leukste evenementen op de Uitmarkt.