Flinke files rond Amsterdam door werkzaamheden: half uur vertraging op A7

WIJDEWORMER - Automobilisten die vanochtend over de A7 naar Amsterdam rijden, moeten rekening houden met een flinke vertraging. Door werkzaamheden aan de weg op de A8 en de A10 staat er bij Wijderwormer op dit moment een lange file.

De vertraging is op dit moment ongeveer een half uur. Ook even verder op de A8 staat het vast. Daar is nu een vertraging van ongeveer tien minuten.

Op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt De Nieuwe Meer loopt het verkeer eveneens vast door werkzaamheden. De vertraging bedraagt daar vanochtend zo'n 20 minuten.