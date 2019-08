Auto schiet van de weg en belandt in greppel in Noordbeemster

NOORDBEEMSTER - Een auto is gisteravond op de Oostdijk in Noordbeemster van de weg geraakt en in een greppel beland.

De bestuurder raakte door een onbekende reden van de weg, raakte een hekje en schoot door in de greppel. De bumper en een wiel van de auto zijn behoorlijk beschadigd geraakt.

Volgens een getuige kwam de bestuurder er zonder kleerscheuren vanaf. Een berger heeft de auto op de kant gesleept en weggebracht.