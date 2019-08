Beperkte boccia-atleten zien kansen op het EK in Spanje: "We gaan voor goud!"

NOORD-HOLLAND - De oranje koffers staan klaar en de vier beperkte sporters van TeamNL zijn er klaar voor: het EK Boccia. De spelers van de aan jeu des boules verwante sport vertrekken naar het Spaanse Sevilla, om het op te gaan nemen tegen zeven andere teams.

Speler Bernd Meints heeft er er zin in. De Amsterdammer neemt de sport, die met zachte ballen wordt gespeeld en geschikt is voor mensen met een beperking, zeer serieus. Hij traint vier dagen per week.

"De sport helpt ze ook om persoonlijke overwinningen te behalen", aldus coach Jantine van der Vlist. "Boccia en het samen trainen helpt ze om nieuwe dingen te ondernemen, zoals bijvoorbeeld het vliegen. Sommige sporters zijn nog nooit met de trein of de bus geweest."

Uitdaging

Het gaat een spannende strijd worden in de Spaanse stad, maar het team heeft goede moed. "We gaan voor goud!", laat Bernd weten. "De acht beste landen van Europa zijn daar. Het wordt een uitdaging, maar het kan zeker."

