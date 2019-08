Wéér brand op station Haarlem: politie houdt man aan

HAARLEM - Op het station van Haarlem heeft vanavond korte tijd een brandje gewoed. De politie heeft een man aangehouden nadat een getuige achter de vermoedelijke brandstichter aan is gerend.

De brand brak rond 18.30 uur uit in de wachtruimte. Een oplettende reiziger merkte de brand op en bluste deze met een brandblusser. "De brand uitgekregen voor de brandweer kwam", laat een andere reiziger op Twitter weten.

Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. Het incident had geen gevolgen voor het treinverkeer.

Maandag was het ook al op raak station van Haarlem. Toen werd er twee keer brand gesticht in een sprinter. "Of er een verband is tussen deze brand en die van afgelopen maandag is nog lastig te zeggen", laat een politiewoordvoerder weten.