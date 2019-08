Nieuwe buslijn voor betere verbinding tussen Langedijk en Heerhugowaard gedoopt

HEERHUGOWAARD - Buurtbus 407 rijdt al sinds maandag, maar vandaag werd de buslijn officieel ten doop gehouden. De bus moet Heerhugowaard en Langedijk beter met elkaar verbinden.

De aftrap van de nieuwe buurtbuslijn werd gedaan door wethouders Nils Langedijk en Annette Valent, gedeputeerde Adnan Tekin en Piet Kerkvliet van de HugoHopper, zo meldt mediapartner Heerhugowaard Centraal.

"We zoeken steeds vaker de verbinding met andere gemeenten en organisaties om samen meer te bereiken. De buurtbus zorgt voor beter bereikbare voorzieningen in Langedijk en Heerhugowaard", stelt de Waardse wethouder Valent.

Nieuwe haltes

De 407 rijdt vanaf het NS-station via de Nijverheidsstraat, Newtonstraat en de Langebalkbrug naar Langedijk. Hier doet de bus nieuwe haltes aan bij de begraafplaats Oostertocht, zwembad Duikerdel en de Tulpenstraat. Daarna gaat de route via de bestaande haltes aan de Voorburggracht naar Winkelcentrum Broekerveiling, voordat deze terugvoert naar het station.

Lees ook: Openbaar vervoer in Alkmaar en omstreken helemaal op de schop

's Middags wordt in omgekeerde richting gereden. De bus rijdt doordeweeks twee keer per uur tussen 07:30 uur en 17:30 uur. Betalen kan met de OV-chipkaart. Connexxion schrapte onrendabele buslijnen in Langedijk, maar er was wel voldoende animo voor een buurtbus. De lijn wordt vooral mogelijk gemaakt door vrijwilligers bij HugoHopper.

De dienstregeling en meer informatie is te vinden op de website van de HugoHopper.