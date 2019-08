Winkeldieven in Zwanenburgse supermarkt op heterdaad betrapt: "Meestal pak ik ze wel"

ZWANENBURG - Ze kwamen al drie keer eerder langs, maar de hardleerse winkeldieven vielen afgelopen woensdag dan toch door de mand. De Zwanenburgse Albert Heijn is uitgerust met maar liefst 48 bewakingscamera's die het misdrijf haarscherp vastlegden.

Supermarktmanager Thijs Berkvens hoorde van zijn personeel dat er in korte tijd opvallend veel kaas werd gepakt van de zuivelafdeling. "Nu is het niet vreemd als klanten kaas pakken", verklaart Berkvens, "maar het was erg veel en bovendien een duur type kaas. Bij ons gingen direct de alarmbellen af."

Zonder te betalen

Het camerasysteem wordt binnen een paar minuten geraadpleegd. Op die beelden is te zien dat een man en een vrouw in rap tempo de kazen in een winkeltas laden. "We hebben even gewacht om te zien of ze het nog zouden afrekenen bij de kassa, of desnoods aan de servicebalie, maar ze liepen zonder te betalen naar buiten."

De manager twijfelt geen moment en rent samen met zijn compagnon naar buiten om de verdachten tegen te houden. "Ze stribbelden wel tegen, deden alsof ze van niets wisten. Maar ze hadden natuurlijk geen schijn van kans." Als de politie is toegesneld, blijkt dat in de auto van de verdachten ook nog gestolen spullen van Gall&Gall liggen. "Ze waren er echt gloeiend bij."

Lees ook: Man vlucht na winkeldiefstal per ongeluk tuin van politie in en wordt aangehouden

De schade van alleen al deze dieven zou zo'n achthonderd euro zijn, schat Berkvens in. "Dat is natuurlijk alleen wat we weten en konden terugzien op camera's. Misschien hebben ze nog meer gestolen, maar dat horen we dan van de politie." Die laat weten nog onderzoek te doen, en dat de twee verdachten nog steeds vast zitten.

Grote pakkans

Camera's blijken een belangrijk instrument om winkeldiefstal tegen te gaan. "Er zal soms vast een kleine diefstal tussendoor glippen, maar meestal pak ik ze wel", aldus de manager.