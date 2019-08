Robbert is fulltime huizenoppas: "Gevoel dat ik aan het backpacken ben"

HAARLEM - Het is niet nieuw, maar de huisoppas is wel heel erg populair geworden in de vakantieperiode. Je huisdier, planten en tuin worden verzorgd en de oppasser heeft een leuk onderkomen. Robbert Zoon heeft er naast zijn echte baan een waar 'beroep' van gemaakt. Hij is proberen permanent 'onder de pannen' te zijn.

"Je slaapt in het bed van een ander, daar moet je wel flexibel in zijn", vertelt Robbert aan NH Nieuws na berichtgeving van mediapartner Haerlems Bodem. Toch is hij het wel gewend. De afgelopen drie jaar werkte en woonde hij de helft van het jaar in het buitenland.

Een woning in Haarlem aanhouden was praktisch niet haalbaar. Maar hij vond altijd wel een oppasadresje. En nu hij weer in Nederland werkt, wil hij juist die vrijheid vasthouden. "Het voelt dus echt dat ik aan het backpacken ben", omschrijft de 48-jarige marketingadviseur in duurzaamheid. "Dan heb je ook zo'n gevoel van avontuur en kijk je om je heen, en dat heb ik nu ook."

Ratrace

Ook is Robbert realistisch over het vinden van woonruimte in Haarlem. "Dat komt wel met de verplichting dat je in een ratrace terecht komt van hard werken en geld verdienen, want het moet wel betaald worden." En juist nu hij weer in Nederland zijn draai probeert te vinden, wil hij liever niet te veel druk ervaren.

Op zijn huidige verblijfplaats in de Haarlemse wijk Rozenprieel zorgt hij voor poes Klaasje en houdt hij de boel schoon. In ruil hiervoor heeft hij een dak boven zijn hoofd. Robbert waarschuwt wel dat deze manier van leven alleen weggelegd is voor de flexibele geesten.