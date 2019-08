Ondernemers op het strand blij met zomers weekend: "Maar we hebben nog wel een paar mooie dagen nodig"

IJMUIDEN - Het wordt prachtig strandweer dit weekend en daar zijn ondernemers aan de kust maar wat blij mee. De hoge temperaturen betekenen een mooi slotakkoord van een zomer die voor hun wel wat drukker had gemogen.

Maar hoe vol het ook wordt op het strand zaterdag en zondag: één weekend maakt de matige zomer niet goed. "Nee, daar hebben we nog wel een paar mooie dagen in september voor nodig", zegt 'beddenkoning' Rick Schotvanger. Hij verhuurt bedjes en zonneschermen in IJmuiden en kijkt terug op een wisselvallig seizoen.

"Er zijn veel mooie dagen geweest, maar er zijn ook periodes geweest met extreme regen en storm. Dan lag het zand hier metershoog tegen de terrassen en dan zie je uiteraard geen badgasten", aldus Schotvanger.

Hij hoopt dat de komende dagen de opmaat zijn van een mooie nazomer. "Dat zou wel heel prettig zijn."