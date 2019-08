Gordon stelt Amsterdams huis open voor fans: "Mag ik je wakker maken?"

AMSTERDAM - Fans opgelet: je kan een overnachting winnen in het nieuwe huis van Gordon in Amsterdam. De zanger en presentator, die net uit een afkickkliniek is ontslagen, heeft zijn riante woning in 't Gooi verruild voor een leuk optrekje in de hoofdstad en wil dit graag met zijn fans delen.

"Ik verloot een verblijf van een nacht aan een van mijn volgers voor twee personen", aldus Gordon op zijn facebookpagina. De winnaar van de actie krijg ook nog een meet en greet met de zanger.

Bij het bericht kunnen de liefhebbers al een klein kijkje nemen in het huis dat recht tegenover het Rijksmuseum staat. De woonkamer, slaapkamer en badkamer: van elk plekje in de woning heeft de zanger een foto gemaakt.

"Ik kies as maandag random een winnaar en wie weet zie ik je snel en maak ik je wakker?", vertelt Gordon in het bericht. De kans dat je wordt uitgekozen is niet groot. Er hebben in een paar uur tijd al 28.000 mensen gereageerd onder het bericht.