Noorse politie: 'Spoorloos verdwenen Arjen Kamphuis omgekomen bij kajakongeluk'

AMSTERDAM - De Noorse politie heeft de zoektocht naar de 47-jarige Amsterdammer Arjen Kamphuis afgesloten. Kamphuis verdween één jaar geleden tijdens zijn vakantie in Noorwegen. De onderzoekers concluderen nu dat hij waarschijnlijk is omgekomen tijdens het kajakken en denken dat zijn lichaam in zee is terechtgekomen.

Bij de vermissingszaak hield de politie rekening met verschillende scenario's. Zo sloten ze niet uit dat Kamphuis zich opzettelijk schuil zou houden, een kajakongeluk had gehad of door een misdrijf om het leven zou zijn gekomen.

Dat de Amsterdammer ondergedoken zou zitten kwam voort uit het feit dat zijn telefoon op 30 augustus ineens aansprong en contact maakte met de zendmasten. Hierna werd er een Duitse simkaart in het toestel gedaan. Inmiddels is bekend dat twee Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs de telefoon hadden gevonden die bij de fjorden aan het vissen waren. De Noorse politie laat weten dat zij geen vermoeden hebben dat de chauffeurs iets met de vermissing te maken zouden hebben.

Kajakongeluk

Een kajakongeluk was het meest waarschijnlijk scenario van de drie. Vissers vonden op 12 september spullen van Kamphuis in een fjord in het noorden van Noorwegen. Hier zaten onder meer de id-papieren en een opvouwbare kajak van hem tussen. De kajak had hij gekocht om tijdens zijn vakantie te kajakken in de fjorden.

De spullen dreven in zee tussen Fauske en Rognan, ruim zestig kilometer van de plaats waar Kamphuis voor het laatst werd gezien.

De Amsterdammer werd op 20 augustus 2018 voor het laatst gezien in de plaats Bodø toen hij uitcheckte bij zijn hotel. Volgens een vriendin is de kans groot dat hij in de buurt was gaan hiken, zoals hij wel vaker deed. Op 22 augustus zou hij terugkeren van zijn vakantie, maar er is nooit meer wat van hem vernomen.

Bijeenkomst

Kamphuis was een cybersecurityspecialist en gaf vaak lezingen over het onderwerp. Bestuurslid van Privacy First Ancilla van de Leest, die goed met hem bevriend was, schrijft op Twitter dat ze op zijn verjaardag in januari een 'art/hacker/whisky'-bijeenkomst gaan organiseren. 'With or without him', zegt Van de Leest.