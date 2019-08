Motorrijder zwaargewond bij ongeluk Zaandam

ZAANDAM - In Zaandam is een motorrijder ernstig gewond geraakt. Het is onduidelijk of er andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken waren.

Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 13.30 uur aan de Kleine Tocht. Door de impact van het ongeluk ligt het wegdek bezaaid met brokstukken, al is niet duidelijk of die van de motor of van een ander voertuig zijn.

De zwaargewonde motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd.