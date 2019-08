'Volslagen onbekende' start inzamelingsactie voor nieuwe taxi Hilversumse Jolanda

HILVERSUM - Een voor haar 'volslagen onbekende' is een inzamelingsactie gestart om de Hilversumse chauffeuse Jolanda Baegen aan een nieuwe taxi te helpen. De taxi van Jolanda werd een week geleden gestolen en woensdag total loss teruggevonden.

De taxi van Jolanda werd gestolen door twee gasten van een huisfeestje van haar dochter. De knapen namen de autosleutel mee en kwamen later terug om ook de auto te stelen. De auto werd woensdag zwaar gehavend teruggevonden door de politie. Zonder taxi heeft Jolanda geen werk. Naar geld van de verzekering kan ze fluiten, omdat na de diefstal bleek dat ze de auto niet goed had verzekerd en de verzekeringspolis niet geldig was.

Onverwachte hulp

Er komt nu onverwacht hulp voor Jolanda. De Hilversumse vertelde vanmorgen verrast op NH Radio dat ze 'gebeld was door een jonge jongen die geld wil inzamelen voor haar'. Dat blijkt de 18-jarige Youri den Dekker, de twee kennen elkaar niet.

Youri hoorde de geëmotioneerde Jolanda eerder deze week haar verhaal doen op de radio. "Ik zat met mijn vriendin in de auto op weg naar de dokter. Haar verhaal raakte me. Later ben ik meer gaan opzoeken over Jolanda en zag ik de reportage. Ik zag veel mensen reageren dat er een inzamelingsactie gestart zou moeten worden, maar niemand deed dat. Toen ben ik zelf een inzamelingsactie gestart", vertelt Youri.

Het starten van de inzamelingsactie door een voor haar onbekende raakt Jolanda. "Wat een krachtig mens", zegt ze.

Doneren

Youri probeert 18.000 euro op te halen om Jolanda aan een nieuwe taxi te helpen. De teller staat tot nu toe op 540 euro. De actie steunen kan hier.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws eerder deze week met Jolanda maakte: