Bussumse Julia (11) en Elise (25) naar 'marcheer-wedstrijd' in België

GOOISE MEREN - Morgen is het zover. Dan reizen Julia Jansen en Elise Meeuwissen uit Bussum af naar het Belgische Hamont voor het Open Kampioenschap tamboer-majoor. Julia (11) is de jongste deelnemer: "Ik heb er heel veel zin in. Nog even goed oefenen van tevoren."

Het valt nog mee met de zenuwen. "Maar dat komt zaterdag vast wel, als ik daar voor de jury sta," zegt Julia. Samen met Elise nemen ze hun choreografie nog even goed door op een open stukje groen in Bussum.

Zowel Elise als Julia zijn lid van de Show- & Marchingband ViJoS uit Bussum. Elise is tambour-maître bij het muziekkorps voor volwassenen en Julia bij de groep van zeven tot vijftien jaar.

Commando's

Een tamboer-majoor of tambour-maître geeft leiding aan een fanfare of muziekkorps. "Ik loop voor de band uit en met mijn stok geef ik commando's," vertelt Elise Meeuwissen. "Bijvoorbeeld dat we de bocht omgaan of dat we moeten stoppen."

Bij het Open Kampioenschap in België komt er echter geen fanfare aan te pas. "We moeten allemaal in ons eentje marcheren en de jury kijkt dan hoe we de stok, ook wel 'mace' genoemd, bedienen," zegt Elise.

Géén majorette

En is tambour-maître een beetje hetzelfde als majorette? "Absoluut niet," zegt Elise. "Majorettes bewegen hun stok voor de show, bij ons hebben de gebaren een functie. Zonder tambour-maître weet de band niet wat ze moeten doen."

Elise heeft Julia opgeleid tot tambour-maître en is supertrots op haar. "Ja, enorm. Ik heb eigenlijk het meest zin om naar Julia te kijken. Bij een optreden laatst kreeg ik kippenvel en moest ik bijna huilen, dat gaat morgen ook zeker gebeuren."