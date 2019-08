Meisje (17) dat zwaargewond langs weg lag nog steeds niet aanspreekbaar

WARMENHUIZEN - Het 17-jarige meisje uit Waarland dat eerder deze week zwaargewond langs de Warmenhuizerweg in Warmenhuizen werd gevonden, is nog steeds niet aanspreekbaar. Dat laat de politie weten aan NH Nieuws. Het blijft daarmee onduidelijk of ze zelf is gevallen of dat ze door iemand is aangereden.

De tiener werd woensdag rond 3.00 uur 's nachts gevonden door een groep passerende fietsers. Ze lag op het fietspad, met naast haar een scooter. De fietsers hebben eerste hulp verleend en de hulpdiensten gebeld.

Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege haar situatie kon ze geen verklaring afleggen. Dat is nog steeds het geval, meldt politiewoordvoerder Roderick de Veen: "Ze ligt met ernstig letsel in het ziekenhuis."

Sporen veiliggesteld

De verkeersongevallenanalyse heeft onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Of er aanwijzigingen zijn voor een aanrijding, kan De Veen niet zeggen. "We weten nog altijd niet wat er is gebeurd."

Mensen die meer weten of wellicht iets hebben gezien, kunnen contact opnemen met de politie.