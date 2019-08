Ay ay kapitein! Plezierschippers maken nergens zoveel brokken als in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Nergens in Nederland waren plezierboten vorig jaar zo vaak betrokken bij ongelukken op rivieren, kanalen en meren als in Noord-Holland. Bij meer dan acht op de tien ongelukken in onze provincie was een jacht, speedboot, jetski of sloep betrokken.

Dat blijkt uit cijfers van LocalFocus, dat daarvoor in de landelijke scheepsongevallen-database van Rijkswaterstaat dook.

In totaal gebeurden er op Noord-Hollandse binnenwateren 142 ongelukken. In Zuid-Holland (276), Friesland (214), Gelderland (186) en Flevoland (156) gebeurden weliswaar meer ongelukken, maar bij die ongelukken waren in verhouding minder vaak plezierboten betrokken.

(Artikel gaat verder onder de kaart)





Bij 122 van de 142 ongelukken (85,9 procent) in Noord-Hollandse binnenwateren was een recreatieboot betrokken. Ter vergelijking: in Zuid-Hollandse binnenwateren was dat bij 'slechts' 61 van de 276 ongelukken (22,5 procent) het geval.

Na Noord-Holland is de pleziervaart in Flevoland het vaakst betrokken bij ongelukken. Bij de 156 ongelukken in die provincie liep bij iets meer dan driekwart (76,3%, 119 ongelukken) een sloep, jetski, jacht of speedboot averij op.

Pleziervaart vaker betrokken dan in 2017

Vergeleken met 2017 (151) is het aantal scheepsongevallen in Noord-Hollandse binnenwateren vorig jaar (142) licht afgenomen. Wel is het het aandeel Noord-Hollandse ongelukken waarbij de pleziervaart betrokken was vorig jaar iets toegenomen (85,9%) ten op zichte van een jaar eerder (77,5%).

(Artikel gaat verder onder de kaart)



In de provincies Friesland (+73,6%), Gelderland (+60%) en Flevoland (+31%) is het aantal scheepsongevallen juist fors toegenomen. Landelijk is de stijging iets minder sterk, maar in 2018 (ca. 1.300) alsnog met een kwart toegenomen ten opzichte van 2017.

Als we Noord-Holland onder de loep nemen, zien we dat Enkhuizen met 33 scheepsongelukken koploper is. Bij bijna alle ongelukken (31 van de 33) in die gemeente was de pleziervaart betrokken.

In Amsterdam - in 2017 nog koploper - gebeurden vorig jaar 23 scheepsongelukken, waarvan 13 met plezierschippers. Gooise Meren (21 ongelukken, 20 pleziervaart), Medemblik (14 ongelukken, uitsluitend pleziervaart) en Hoorn (12 ongelukken, uitsluitend pleziervaart) maken de top vijf compleet.

(Artikel gaat verder onder de kaart)



Waterpeil

Als oorzaken voor het toegenomen aantal ongelukken wordt onder meer het waterpeil genoemd. Door de lange, droge zomer stond het waterpeil in veel Nederlandse binnenwateren vorig jaar lager dan gebruikelijk, legt een expert van Rijkswaterstaat uit. Bij een lagere waterstand is het voor schippers namelijk lastiger om een schip binnen een vaargeul te houden.

In sommige binnenwateren stond het water juist hoger dan gebruikelijk, wat het voor schippers weer moeilijker maakt de vaargeul te volgen. Zowel bij hoge als bij lage waterstand neemt het risico op aanvaringen met objecten onder water en bijbehorende schade toe.

Mooi weer en economische groei

Risico's van een hoog en laag waterpeil zijn vooral reëel voor de beroepsvaart. Voor de pleziervaart wordt de stijging juist verklaard door de lange, droge zomer en de economische voorspoed, aldus een woordvoerder Thijs Jagt van de verzekeringstak van de ANWB.

"Door het uitzonderlijk mooie weer van vorig jaar is het aantal vaardagen ten opzichte van 2017 flink hoger geweest", aldus Jagt. "Door de economische groei zien we verder dat de bootverkoop ook wat is aangetrokken. De combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat het in 2018 drukker is geweest op (met name) de binnenwateren. Een toename van het aantal ongelukken is dan ook een logisch gevolg."