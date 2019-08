Nóg meer oldtimers gezocht voor Dag van Westzaan

WESTZAAN - Er zijn al vijftig oldtimers aangemeld voor de Dag van Westzaan in september, maar de organisator van het evenement en eigenaar van een oldtimermuseum aan huis, kan er nog véél meer gebruiken! Niet alleen klassieke auto's maar vooral ook motoren en bromfietsen zijn welkom.

"Ze zullen op 14 september op verschillende locaties in het dorp worden opgesteld", aldus baas Dirk Kuiper.

Dorpsgenoot Gerrit Butter komt even langs bij de garage van Kuiper, waar hij heel veel oldtimers heeft staan. Butter is 76 jaar, maar rijdt maandelijks races met klassieke motoren in binnen- en buitenland.



200 k/u

Op Kuipers 'prachtig gerestaureerde' Honda uit de jaren '70 laat Butter zijn rijkunsten zien. Met gemak tikt hij nog de tweehonderd kilometer per uur aan. Bang is hij nooit, want: "Als de angst erin sluipt, is het voorbij. En de races zijn leuk en gezellig, maar Butter gaat wel om de prijzen. "Ik laat het toch niet gebeuren dat ik in een race drie keer voorbij wordt gereden."

In Kuipers 'Gallery of Dreams' staan zo'n 30 oldtimers te pronken. De oudste uit 1905. Vijf zijn er van Kuiper, de rest komt uit de buurt. Ooit had hij er zelf meer dan 30. "Maar ja", zegt hij, "je kunt er maar in één tegelijk rijden".

En er is één, een fraaie rode Alfa cabriolet, die hij nooit weg zal doen. "Als ik hem zou verkopen, heb ik na 51 jaar huwelijk een echtscheiding aan mijn broek."

Belangstellenden of mensen met oldtimers en motoren kunnen contact opnemen met Dirk Kuiper via dotte.kuiper@gmail.com.